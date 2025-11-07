ألمح مسؤولون إندونيسيون إلى أن انفجارات هزت مسجدًا داخل مجمع مدرسي في منطقة كيلابا غادينغ بشمال جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، أثناء صلاة الجمعة، قد تكون عملية هجومية متعمدة، مع تحديد شاب يبلغ من العمر 17 عامًا كمشتبه به رئيسي.

وبحسب وكالة«رويترز» أفادت الشرطة بأن 55 شخصًا نقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح متنوعة تتراوح بين الطفيفة والخطيرة، بما في ذلك حروق، عقب الانفجارين اللذين وقعا داخل المسجد.

ووصف شهود عيان المشهد بالفوضوي، حيث سادت حالة من الذعر الشديد بين المصلين والعاملين في المجمع.

وروت لوشيانا، البالغة 43 عامًا والتي كانت تعمل في كافتيريا المدرسة وقت الحادث: «كان الانفجار هائلًا جدًا، لدرجة أنني لم أتمكن من التنفس من شدة الصدمة».

وأضافت: «سمعت انفجارات متعددة، واندفع عشرات الأشخاص نحو الخارج في حالة هلع تام. اعتقدت في البداية أنه انفجار كهربائي أو انفجار في نظام الصوت، لكن الخوف دفعنا للفرار فورًا».

وفي تصريح لوسائل الإعلام بعد زيارته أحد المستشفيات، أكد نائب رئيس مجلس النواب سفمي داسكو أحمد، أن المشتبه به الشاب يخضع حاليًا لعملية جراحية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو دوافع محتملة للحادث.

وعقد قائد شرطة مدينة جاكرتا، أسيب إيدي سوهري، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن إجراءات فورية للتحقيق.

وقال: «اتخذنا عدة خطوات أمنية، بما في ذلك فحص موقع الجريمة بدقة، وفرض طوق أمني حول المنطقة، وتطهيرها بالكامل لضمان السلامة».

وفي موقع الحادث، انتشرت قوات الشرطة المسلحة بملابس سوداء لحراسة البوابات الحديدية للمجمع، بينما تواجدت سيارات الطوارئ والمركبات المدرعة في الشوارع المحيطة.

يقع المجمع في منطقة مزدحمة بشمال جاكرتا، على أرض تابعة في الغالب للبحرية، ويسكنه العديد من العسكريين والضباط المتقاعدين.