ما بين دهاليز المحكمة العليا ومرافعات المحامين برزت السيدة الثانية في أمريكا أوشا فانس بصفتها لاعبة جديدة على الساحة الدبلوماسية الأمريكية، في ظل غياب السيدة الأولى ميلانيا ترمب عن المشهد السياسي. وبدأت فانس في سد الفراغ المتروك بقوة ناعمة عبر الدعم الشخصي لزوجها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من خلال صقل خطاباته كخطابه بالمؤتمر الوطني الجمهوري، وإعداده للمناظرات الانتخابية.
ورغم افتقارها للخبرة السياسية المباشرة تُعتبر أوشا ركيزةً خفية في صعود زوجها، ويُوصف دورها الآن بـ«السلاح السري» لجي دي فانس، بفضل مهاراتها القانونية التي صقلتها خلال عملها محامية مع قضاة المحكمة العليا.
أوشا فانس
تعد أوشا البالغة من العمر 38 عاماً أول سيدة ثانية أمريكية هندية في البيت الأبيض، وأول سيدة ثانية تتبع الديانة الهندوسية. وفانس ابنة كريش ولاكشمي تشيلوكوري، اللذين ينحدران من ولاية أندرا براديش الهندية، واستقرا لاحقاً في كاليفورنيا، وهم جزء من مجتمع متماسك من الأكاديميين الهنود الأمريكيين في ضواحي سان دييغو.
وُلدت فانس في مقاطعة سان دييغو بكاليفورنيا، لوالدين مهاجرين من أصل تيلوغو هندي، ونشأت في بيئة من الطبقة المتوسطة العليا.
الدراسات العليا
حصلت فانس على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل، ثم على الدكتوراه في القانون من كلية ييل للحقوق.
وبعد التخرج عملت كاتبة قانونية لعدد من القضاة الفيدراليين، منهم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضي بريت كافانو، والقاضي أمول ثابار.
وفي2019 انضمت إلى نقابة محامي مقاطعة كولومبيا، وعملت في مكتب محاماة بارز متخصص في الدعاوى المدنية والاستئنافات، متناولة قضايا تتعلق بالتعليم العالي، والحكومة المحلية، والترفيه، والتكنولوجيا. وتركت العمل في مكتب المحاماة في يوليو 2024.
وخلال المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2024، قدمت فانس خطاباً لتعريف الجمهور بزوجها جي دي فانس. كما دعمت حملته الانتخابية بشكل نشط.
وشغلت فانس في السابق منصباً في مجلس جمعية خريجي غيتس كامبريدغ، وعملت أمينة لمجلس أوركسترا سينفونية سينسيناتي.
وفي مؤتمر الحزب الجمهوري الوطني في يوليو 2024، ألقت فانس كلمة تقديمية لزوجها، ومنذ ذلك الحين أصبحت مستشارة لزوجها نائب الرئيس الأمريكي، وغالباً ما تسافر معه إلى الفعاليات الانتخابية، وأحياناً تظهر على المسرح معه.
لقاء وزواج
أثناء دراستها في كلية الحقوق بجامعة ييل، التقت تشيلوكوري بزوجها المستقبلي جيدي فانس، وفي 2013، تعاونت تشيلوكوري وفانس لتنظيم مجموعة مناقشة في ييل تركز على «الانحدار الاجتماعي في أمريكا البيضاء».
تزوج جيه دي وأوشا في حفل مشترك بين الأديان في كنتاكي عام 2014، ولديهما 3 أطفال يعيشون في سينسيناتي.
ووفقاً للسجلات العامة صوتت تشيلوكوري في 2014 في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، إلا أن عام 2022 شهد تصويتها في الانتخابات التمهيدية الجمهورية التي كان زوجها مرشحاً فيها.