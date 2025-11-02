ما بين دهاليز المحكمة العليا ومرافعات المحامين برزت السيدة الثانية في أمريكا أوشا فانس بصفتها لاعبة جديدة على الساحة الدبلوماسية الأمريكية، في ظل غياب السيدة الأولى ميلانيا ترمب عن المشهد السياسي. وبدأت فانس في سد الفراغ المتروك بقوة ناعمة عبر الدعم الشخصي لزوجها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من خلال صقل خطاباته كخطابه بالمؤتمر الوطني الجمهوري، وإعداده للمناظرات الانتخابية.

ورغم افتقارها للخبرة السياسية المباشرة تُعتبر أوشا ركيزةً خفية في صعود زوجها، ويُوصف دورها الآن بـ«السلاح السري» لجي دي فانس، بفضل مهاراتها القانونية التي صقلتها خلال عملها محامية مع قضاة المحكمة العليا.

أوشا فانس

تعد أوشا البالغة من العمر 38 عاماً أول سيدة ثانية أمريكية هندية في البيت الأبيض، وأول سيدة ثانية تتبع الديانة الهندوسية. وفانس ابنة كريش ولاكشمي تشيلوكوري، اللذين ينحدران من ولاية أندرا براديش الهندية، واستقرا لاحقاً في كاليفورنيا، وهم جزء من مجتمع متماسك من الأكاديميين الهنود الأمريكيين في ضواحي سان دييغو.

وُلدت فانس في مقاطعة سان دييغو بكاليفورنيا، لوالدين مهاجرين من أصل تيلوغو هندي، ونشأت في بيئة من الطبقة المتوسطة العليا.

الدراسات العليا

حصلت فانس على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل، ثم على الدكتوراه في القانون من كلية ييل للحقوق.

وبعد التخرج عملت كاتبة قانونية لعدد من القضاة الفيدراليين، منهم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضي بريت كافانو، والقاضي أمول ثابار.