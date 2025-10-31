من مسكن الألم إلى مضاد الاكتئاب.. 6 أدوية ممنوعة مع القهوة !

رغم فوائد القهوة المثبتة في تقليل مخاطر السرطان وأمراض القلب، لكن كبير الصيادلة في مركز «كيميست فور يو» في بريطانيا الدكتور إيان بود حذّر من كارثة صحية شائعة تتمثل في أن شرب القهوة مع الأدوية لا يقلل فعاليتها فحسب، بل قد يزيد من خطر الآثار الجانبية الخطيرة، بل والمميتة أحياناً.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» يقول بود: «قد يبدو كوب القهوة الصباحي بريئاً، لكن الكافيين يغير طريقة امتصاص الجسم للأدوية ومعالجتها وإخراجها وليس دائماً للأفضل، فالتفاعلات الرئيسية تحدث في الكبد، حيث يُسرّع الكافيين تكسير بعض الأدوية أو يُكثّف آثارها الجانبية».

وينصح الصيدلي الشهير بالتفكير في توقيت وكمية القهوة إذا كنت تتناول دواءً بانتظام، حيث إن تأخيراً بسيطاً مثل الانتظار ساعة بعد الجرعة قد يُحدث فرقاً كبيراً في فعالية الدواء وشعورك".

أخطر التفاعلات بين القهوة والأدوية

وعن أخطر التفاعلات بين القهوة والأدوية الشائعة عدَّد بود ما يلي:

1 - أدوية البرد والإنفلونزا: تحتوي معظمها على الكافيين (للتغلب على النعاس) أو السودوإيفيدرين (مثل سودافيد)، والتفاعل يتسبب في فرط تنشيط الجهاز العصبي، رعشة، خفقان، ارتفاع ضغط الدم، لذا يُنصح بتجنّب القهوة تماماً أثناء تناول هذه الأدوية.

2 - مسكنات الألم (باراسيتامول – إيبوبروفين): تُستخدم يومياً للصداع والحمى، والتفاعل مع الكافيين يُحفّز إفراز حمض المعدة وتهيّج بطانة المعدة، قرحة.

3 - أدوية ضغط الدم (مثبطات ACE): يُعاني 13 مليون بريطاني من ارتفاع الضغط، وتفاعل الكافيين يُقلل امتصاص الدواء، ويسبب ضغطاً إضافياً على القلب والأوعية الدموية، لذا يُنصح بالانتظار ساعة على الأقل بعد الجرعة.

4 - أدوية الغدة الدرقية (ليفوثيروكسين) لعلاج قصور الغدة: حيث إن التفاعل مع الكافيين يُسرّع حركة الأمعاء وانخفاض الامتصاص بنسبة 50%، ما يُسبب الإرهاق وزيادة الوزن رغم الالتزام بالعلاج، لذا انتظر 30 دقيقة على الأقل قبل القهوة.

5 - مضادات الاكتئاب (SSRIs): الكبد يعالج الكافيين والدواء بنفس الإنزيم، لذا يُنصح بتقليل القهوة أو استشارة الطبيب.

6 - أدوية هشاشة العظام (أليندرونات – ريزيدرونات) تُؤخذ على معدة فارغة: وعند التفاعل فإن القهوة تمنع الامتصاص وتؤدي إلى فشل العلاج، لذا انتظر 30 دقيقة على الأقل وفكّر في القهوة منزوعة الكافيين.