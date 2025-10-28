مع استمرار الإغلاق.. رحلات الطيران المؤجلة في أمريكا تقترب من 7000 رحلة

تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل نحو 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد أمس (الإثنين)، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى نقص في عدد الموظفين وفرض برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي أمس.

ويؤثر الإغلاق على نحو 13000 مراقب جوي و50000 موظف في إدارة أمن النقل، وأجّلت أكثر من 8600 رحلة عن مواعيدها يوم الأحد.