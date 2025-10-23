لاعب إسباني يفقد إصبعه بعد «عضّة» من منافسه

في حادثة غريبة هزّت الأوساط الرياضية في إسبانيا، تعرّض لاعب شاب يبلغ من العمر 17 عامًا من فريق شباب فيليز ملقا لبتر جزئي في إصبع يده اليسرى، بعدما أقدم لاعب من الفريق المنافس اتحاد ألغارّوبو (18 عامًا) على عضّه أثناء شجار عنيف اندلع في اللحظات الأخيرة من مباراة جمعتهما الأحد الماضي على الملعب البلدي في فيليز ملقا.

وبحسب صحف محلية، كانت المباراة تسير لصالح فيليز ملقا بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة التسعين، حين أدرك اتحاد ألغارّوبو التعادل. وفي الوقت بدل الضائع (الدقيقة 96)، أحرز الفريق المضيف هدفًا ثالثًا ليحسم اللقاء 3-2، لكن الأجواء اشتعلت فجأة داخل الملعب، ليتحوّل الاحتفال إلى عراك جماعي بين لاعبي الفريقين.

وأكد شهود عيان أن المدربين حاولوا تهدئة الموقف، إلا أن الاشتباك تصاعد بسرعة. وخلال العراك، قام أحد لاعبي ألغارّوبو بعضّ إصبع خصمه أثناء محاولته الدفاع عن نفسه، ما تسبب في قطع جزء منه بالكامل.

نُقل اللاعب المصاب على الفور إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة، غير أن الأطباء فشلوا في إعادة الجزء المبتور، ما أدى إلى فقدانه الدائم لجزء من إصبعه الأوسط.

وقدّم الطرفان بلاغين رسميين للشرطة الوطنية الإسبانية، التي باشرت تحقيقًا لتحديد المسؤوليات وتوثيق ملابسات الحادثة.

من جانبها، أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد المحلي لكرة القدم بملقا إيقاف سبعة لاعبين مؤقتًا من الفريقين وسحب بطاقاتهم الرياضية حتى انتهاء التحقيقات الرسمية.