الصين تبني جسرًا بين الدماغ والحاسوب عبر منصة تصوير مغناطيسي

أعلن الباحثون في الصين، عن إطلاق أول منصة رنين مغناطيسي في العالم مصممة خصيصا لتكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب، حيث أنشأت المنصة نظاما للرنين المغناطيسي للتصوير العصبي، ما يوفر دعما أساسيا لبحث وتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب.

100 تريليون نقطة اشتباك عصبي

ووفقا للباحثين من جامعة تيانجين وشركة شانغهاي يونايتد إيميجنغ للرعاية الصحية ومؤسسات بحثية أخرى، يعد الدماغ العضو الأكثر تعقيدا وتطورا في جسم الإنسان، إذ يضم نحو 86 مليار خلية عصبية متصلة بأكثر من 100 تريليون نقطة اشتباك عصبي، وفي ظل هذه الشبكة العصبية المعقدة، لطالما شكلت مسألة كيفية اكتشاف وتحليل إشارات تخطيط كهربية الدماغ لكامل فروة الرأس، والتي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات ولكنها ضعيفة للغاية، تحديا كبيرا لصناعة واجهة الدماغ والحاسوب.

منظور بحثي ثلاثي الأبعاد

وتستطيع المنصة الجديدة إجراء التصوير النووي المغناطيسي وتسجيل تخطيط كهربية الدماغ في آن واحد، والتقاط التغيرات الطفيفة في نشاط الدماغ بدقة، وتحديد موقع هذه الأنشطة بدقة تصل إلى أقل من المليمتر، وتسجيل توقيت أنشطة الدماغ بسرعة تصل إلى أقل من الثانية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنصة تنظيم الدماغ بدقة باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية والتحفيز الكهربائي، مع ربط عملية التنظيم بنظام التصوير في الوقت الفعلي. وهذا يمكن من التنسيق المتزامن للمراقبة والتدخل، ما يوفر لباحثي الدماغ منظورا بحثيا ثلاثي الأبعاد وديناميكيا.

فك تشفير الإشارات وفهم الدماغ

وقال تشانغ تشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة شانغهاي يونايتد إيميجنغ للرعاية الصحية: «من المتوقع أن تسهل المنصة التطبيق العملي لواجهة الدماغ والحاسوب في المجال الطبي والرعاية الصحية، مثل تقييم الأمراض العقلية والمراقبة العصبية الشديدة وتدريبات إعادة التأهيل وتعزيز تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب لتطور من فك تشفير الإشارات إلى فهم الدماغ».