في قصة ملهمة تجمع بين التحدي الشخصي والإبداع، قرر سلاتر جونز، صاحب متجر مجوهرات في ولاية ألاباما الأمريكية، تحويل خسارته للبصر في عينه اليمنى إلى فرصة للتعبير عن هويته مصممَ مجوهرات.

أغلى عين اصطناعية في العالم

بحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإنه بعد أن فقد بصره بسبب مرض شديد، تعاون «جونز» مع خبير تصنيع العيون الاصطناعية جون ليم لتصميم عين اصطناعية فريدة مرصعة بألماسة بوزن قيراطين في مركزها.

هذه الألماسة، التي تلمع عندما تقع عليها الإضاءة، جعلت من العين الاصطناعية تحفة فنية وموضوع حديث لافت في كل مكان يذهب إليه جونز.

من جهاز طبي إلى قطعة فنية

«لقد فقدت عيني، لكن ذلك أضاف نورًا جديدًا لحياتي»، قال جونز عن هذا الإكسسوار اللافت، مضيفًا أن الألماسة حوّلت العين الاصطناعية من مجرد جهاز طبي إلى قطعة فنية تعكس شغفه بتصميم المجوهرات.

فيما أشار جون ليم، الذي صنع نحو 10 آلاف عين اصطناعية لأشخاص تراوح أعمارهم بين ستة أسابيع و101 عام، إلى أن هذه العين هي «الأغلى من حيث المواد المستخدمة» في مسيرته المهنية.

سلاتر جونز، شاب في مقتبل العمر، يدير متجرًا للمجوهرات في ألاباما، وهو معروف بتصاميمه المبتكرة التي تجمع بين الأناقة والجرأة، وكان فقدان بصره بمثابة صدمة، لكنه قرر تحويل هذه التجربة إلى فرصة لإبراز هويته الإبداعية.

وتتطلب العيون الاصطناعية دقة عالية في التصميم لضمان الراحة والمظهر الطبيعي، وفي حالة جونز، استغرق تصميم العين وقتًا إضافيًا لضمان تثبيت الألماسة بشكل آمن مع الحفاظ على وظيفة العين الاصطناعية.

تكلفة عين اصطناعية ألماسية بوزن قيراطين

الألماسة، التي تُقدر قيمتها بالآلاف من الدولارات، أضافت تكلفة كبيرة للعين مقارنة بالبدائل التقليدية، وأصبحت العين الاصطناعية المرصعة بالألماس رمزًا للصمود والإبداع، مما جعل جونز مصدر إلهام للآخرين الذين يواجهون تحديات صحية، كما سلطت الضوء على إمكانات تخصيص الأجهزة الطبية لتعكس شخصية المريض.

وبينما لم تُكشف التكلفة الدقيقة، فإن استخدام ألماسة بوزن قيراطين، إلى جانب خبرة ليم في تصنيع العين، يجعلها واحدة من أغلى العيون الاصطناعية في العالم وعادةً تراوح تكلفة العيون الاصطناعية بين 2,000 إلى 8,000 دولار، لكن إضافة الألماسة قد ترفع التكلفة إلى عشرات الآلاف.