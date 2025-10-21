مجرم خطير يدفع مصاريف مدرسة ابنته نقداً.. والسر صادم!

في واحدة من أكثر القضايا إثارة في بريطانيا، كشفت الشرطة شبكة إجرامية ضخمة كان يديرها غريغوري بيل (43 عاماً)، الذي حوّل أرباح تجارة المخدرات إلى حياة رفاهية فارهة حتى إنه كان يسدد مصاريف مدرسة ابنته الخاصة بأظرف نقدية يتركها عند موظفة الاستقبال، دون أن تشك المدرسة في مصدر الأموال.

وكشفت التحقيقات أن بيل لم يكن تاجراً عادياً، بل العقل المدبر لشبكة تهريب مخدرات على مستوى المملكة المتحدة، امتلك من خلالها 34 عقاراً في شرق مانشستر، إضافة إلى فيلتين في إسبانيا. وكان يعيش حياة فاخرة في شقة إيجارها الشهري 2,200 جنيه إسترليني بمنطقة راقية في شيشاير.

ووفقاً للنيابة، استخدم المتهم هواتف مشفرة من نوع EncroChat بأسماء سرية مثل Castlesnail وWonkyfrog، لإدارة صفقاته الضخمة وتوزيع كميات هائلة من أنواع مختلفة من المخدرات تشمل: الكوكايين، والهيروين، والإكستاسي، والكيتامين، والأمفيتامين، والحشيش إلى عصابات وموردين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. كما استعمل منازل آمنة في «ألدرلي إيدج» و«بيري» لتخزين المخدرات قبل توزيعها بواسطة سيارات مزودة بمخابئ سرية.

ولم تكن ثروته محدودة بالعقارات فحسب، فقد عثرت الشرطة في منزله على ملابس فاخرة تزيد قيمتها على 70 ألف جنيه إسترليني، بينما كشفت السجلات هوسه بالمقامرة وإنفاقه أكثر من 2 مليون جنيه في رهانات مع شركات شهيرة مثل Ladbrokes وBetfred.

وفي نهاية المحاكمة، أصدرت محكمة مانشستر كراون حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً و9 أشهر على بيل، فيما حكم على مساعده إيان أوجدن بالسجن 16 عاماً و8 أشهر، وعلى أحد عملائه الرئيسيين بول براون بالسجن 10 أعوام.

ووصفت الشرطة البريطانية العملية بأنها «إدارة إجرامية بمستوى شركات كبرى»، وأكدت أن حجم الشبكة وأرباحها يوضح مدى خطورة تجارة المخدرات على المجتمع.