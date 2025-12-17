استقر سعر الدولار اليوم (الأربعاء) بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر الماضي؛ مما دفع المستثمرين إلى البقاء في حالة ترقب للموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 9.5% هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

وسجل اليورو 1.1751 دولار في آسيا، منخفضًا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا الذي لامسه في الجلسة السابقة قبل قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي غدًا، ومن المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في شهرين الذي لامسه أمس.

وارتفع الين قليلًا إلى 154.56 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى خلال أسبوعين قبل اجتماع بنك اليابان.