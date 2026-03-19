هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) بمواصلة اصطياد قادة الحرس الثوري الإيراني، وقال في مؤتمر صحفي اليوم: «حققنا أهدافاً كبيرة بالقضاء على خامنئي ولاريجاني وقيادات الصف الأول، وسنواصل استهداف قيادات الحرس الثوري»، موضحاً أن قواته أنجزت الكثير في إيران مع أمريكا حتى اليوم.



وأضاف: «دمرنا كامل الأسطول الإيراني في بحر قزوين، كما أن إيران لم تعد قادرة على إنتاج اليورانيوم أو الصواريخ الباليستية»، موضحاً أن إيران حاولت تعزيز قدراتها بعد حرب العام الماضي.



ولفت إلى أنه دمر سلاسل التصنيع والبنية التحتية العسكرية في إيران.



وحول إمكانية تغيير النظام في إيران قال نتنياهو: «لا يمكن إحداث تغيير من الجو، بل يجب وجود عنصر على الأرض، وهناك العديد من الخيارات بشأن ذلك لن أفصح عنها»، مبيناً أنهم يخلقون الظروف ليتهاوى النظام الإيراني.



وأشار إلى أن الحرب ستنتهي بأسرع مما يعتقد الكثير من الناس، مشدداً بالقول: «نحتاج إلى طرق بديلة تتجنب مضيق هرمز والبحر الأحمر».



وفي ما يتعلق بطلب ترمب وقف استهداف منشآت الطاقة، قال نتنياهو: «ترمب طلب منا ألا نستهدف منشآت الطاقة ونحن كنا قد تحركنا لوحدنا بضربة حقل الغاز».



في المقابل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، رداً على التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، إن عمليات إطلاق الصواريخ لا تزال مستمرة وبقوة.



وكتب على منصة «إكس»: «بناءً على ادعاءاتهم، تم تدمير 320% من القدرات الصاروخية الإيرانية حتى الآن، ومع ذلك لا يزال إطلاق الصواريخ الإيرانية مستمراً بكل قوة، إنه إنجاز فريد من نوعه للجيش الأمريكي!».