أعلن المعهد الفلبيني لرصد الزلازل والبراكين تسجيل نحو (824) هزة ارتدادية خلال (24) ساعة، عقب الزلزالَين القويين اللذين ضربا إقليم دافاو أورينتال جنوب البلاد أمس (الجمعة)، بلغت قوتهما (7.4) و(6.8) درجة على مقياس ريختر.

وأوضح مدير المعهد تيريسيتو باكولكول أن أقوى هزة ارتدادية سجلت قوة (5.8) درجة، فيما تجاوزت قوة 6 هزات أخرى (5) درجات، مشيراً إلى أن جميعها تركزت في المنطقة ذاتها.

وارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى (7) قتلى وأكثر من (300) مصاب، فيما تأثر أكثر من (200) ألف شخص بالزلزالين اللذين وقعا قبالة مدينة ماناي بإقليم دافاو أورينتال، على بُعد نحو (1000) كيلومتر جنوب مانيلا.