لندن تفكك إمبراطورية سرقة الهواتف الدولية

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن اعتقال 46 شخصاً في إطار عملية «إيكوستيب» التي تُعد أكبر حملة في تاريخ المملكة المتحدة لمكافحة سرقة الهواتف المحمولة، حيث يُشتبه في أن الشبكة الدولية المفككة كانت مسؤولة عن تهريب ما يصل إلى 40 ألف هاتف مسروق من لندن إلى الصين خلال العام الماضي، مما يمثل نحو 40% من إجمالي الهواتف المسروقة في العاصمة.

وبدأت التحقيقات في ديسمبر الماضي عندما عثرت الشرطة على شحنة تحتوي على حوالى 1000 آيفون مسروقة في مستودع قرب مطار هيثرو، كانت موجهة إلى هونغ كونغ، مما أدى إلى تتبع الشبكة عبر الشحنات والأدلة الجنائية.

وشملت العملية مداهمات على 49 موقعاً في لندن، بمشاركة نحو 300 ضابط، واستردت أكثر من 2000 جهاز مسروق، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه إسترليني نقداً من متجر هواتف في شمال لندن، كما اعتقلت الشرطة 11 شخصاً أثناء استهداف عصابات تسرق شاحنات التوصيل لآيفون 17 الجديد، واثنين آخرين بتهمة غسل أموال وتعامل مع بضائع مسروقة، بما في ذلك رجلان أفغانيان يُشتبه في أنهما قادة الشبكة، تم القبض عليهما في سيارة معدلة لفحص الهواتف.

ويدفع اللصوص الشارعيون حتى 300 جنيه لكل هاتف، بينما يُباع في الصين مقابل ما يصل إلى 5000 دولار، خاصة لأن الأجهزة تتيح الوصول إلى الإنترنت دون رقابة، مما يجعلها جذابة هناك، حيث أكد قائد التحقيق، المفتش ديترمينانت مارك غافن، أن الشبكة كانت تستهدف منتجات أبل بشكل أساسي لربحيتها العالية في الأسواق الخارجية.

يأتي هذا الحدث وسط أزمة سرقة الهواتف في لندن، حيث سُجلت أكثر من 80 ألف حالة في 2024، معظمها في المناطق السياحية مثل ويستمنستر وويست إند، حيث يزورها أكثر من 20 مليون سائح سنوياً، و75% من سرقات الهواتف في المملكة تحدث في العاصمة.

وارتفعت السرقات بنسبة 150% في السنوات الأخيرة، مع استخدام اللصوص دراجات كهربائية أو سكوترات للانقضاض السريع، وغالباً ما تكون عنيفة، مما يؤدي إلى فقدان بيانات شخصية قيمة مثل صور الأحباء المتوفين.

وأشاد عمدة لندن صادق خان بالعملية، مشيراً إلى انخفاض السرقات بنسبة 13-14% هذا العام بفضل زيادة الدوريات، لكنه دعا شركات الهواتف إلى جعل الأجهزة المسروقة غير قابلة للاستخدام لكسر نموذج الجريمة.

واعتبر عمدة لندن هذا النجاح تذكيراً بأهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، مع مخاوف من أن الشبكات المتبقية قد تستمر في التهريب إلى آسيا وأفريقيا.