نوبل الفيزياء لعلماء كشفوا سرّاً من أسرار الكون

الكم على مستوى الماكرو

قفزة نحو المستقبل

باب جديد في الفيزياء

من هم الفائزون؟

جون كلارك: أستاذ في جامعة كاليفورنيا، ساهم في تطوير أدوات لرصد التأثيرات الكمومية في أنظمة كهربائية.

ميشيل هـ. ديفوريت: من جامعة ييل، وقاد أبحاثاً عن كيفية تفاعل الأنظمة الكبيرة مع البيئة الكمومية.

جون مارتينيس: من جامعة كاليفورنيا أيضاً، وعمل مع شركة «قوقل» في مشروع حاسوب كمومي حقق «تفوقاً كمومياً».

حصل العلماء الثلاثة جون كلارك، وميشيل ديفوريت، وجون مارتينيس على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025؛ تقديراً لأبحاثهم الرائدة التي أثبتت أن ميكانيكا الكم لا تنطبق فقط على الجزيئات الصغيرة، بل يمكن أن تظهر في أنظمة كبيرة بحجم الدوائر الكهربائية.أظهرت تجارب العلماء الثلاثة ظاهرة «الأنفاق الكمومي» في دائرة كهربائية وهي ظاهرة تسمح للجسيمات بتجاوز الحواجز وكأنها غير موجودة. وما يجعل هذا الاكتشاف مميزاً هو أنه رُصد في أنظمة يمكن رؤيتها بالعين المجردة تقريباً، وهو أمر لم يكن يُعتقد بإمكانيته سابقاً.ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبرى نحو تطوير الحواسيب الكمومية، التي يُتوقع أن تُحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ بسبب قدرتها الهائلة على معالجة المعلومات بسرعة غير مسبوقة.وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح الجائزة، إن هذه الأبحاث «دفعت حدود فيزياء الكم إلى آفاق جديدة، وأظهرت بوضوح أن الظواهر الكمومية يمكن رؤيتها في أنظمة أكبر بكثير مما كان متوقعاً».