مزيج الماء والقهوة والشاي يطيل العمر

أظهرت دراسة أجرتها جامعة غوانغدونغ الطبية في الصين، بالتعاون مع قاعدة بيانات UK Biobank، أن تحقيق توازن يومي في شرب الماء والقهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 28%. وشملت الدراسة أكثر من 182 ألف شخص، تمت متابعتهم لمدة 13 عاماً، أظهرت أن تناول 7 إلى 8 مشروبات متنوعة يومياً يحقق أفضل النتائج الصحية ويطيل متوسط العمر المتوقع.وأشار الباحثون إلى أن الماء يظل العنصر الأساسي للحفاظ على الترطيب ووظائف الأعضاء، في حين تسهم القهوة والشاي في تزويد الجسم بمضادات أكسدة قوية تحسّن صحة القلب والأوعية الدموية. وأوصت الدراسة بعدم تجاوز ثلاثة أكواب من القهوة يومياً لتفادي زيادة نبض القلب، وبتجنّب السكريات المضافة التي تضعف التأثير الإيجابي للمشروبات. وأكّدت النتائج، أن التنوع والاعتدال في شرب السوائل يشكلان نهجاً بسيطاً لتعزيز طول العمر وجودة الحياة.