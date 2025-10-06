‏انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بأغلبية ساحقة وأعلى تصويت في تاريخ المنظمة، المصري خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأعلنت الخارجية المصرية أن المرشح المصري خالد العناني حصل على تصويت 55 دولة من إجمالي 57 دولة عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لمنصب مدير عام المنظمة في انتخابات تنافسية منذ تأسيسها عام 1945.

وتقدمت وزارة الخارجية المصرية بأحر التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري والشعوب العربية والأفريقية على فوز المرشح المصري والعربي والأفريقي بهذا المنصب الفريد.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الفوز الساحق للمرشح المصري يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الدول الأعضاء للدبلوماسية المصرية وللمرشح المصري وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وإسهاماته الثقافية ورؤيته الشاملة لعمل المنظمة.

‏وأوضحت الخارجية المصرية أن نتيجة التصويت اليوم جاءت تتويجاً لجهود حملة انتخابية موسعة قادتها وزارة الخارجية على مدار 30 شهراً بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان نصب أعينها فيها تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن انتخاب العناني لهذا المنصب الرفيع يعد احتفاءً بإسهامات مصر والعالمين العربي والأفريقي الثقافية والحضارية والفكرية على مدار آلاف السنين، معرباً عن التقدير لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وكل الدول التي منحت مصر ثقتها وقامت بتأييد المرشح المصري.

وشدد عبدالعاطي على أن المسؤولية تقع على عاتق مصر نتيجة هذه الثقة، داعياً جميع دول المنظمة لتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل يحمي التراث ويسهم في نشر العلم ويعزز السلام والتعايش والتسامح بين الحضارات المختلفة.