15 مليون قاصر في العالم يدخنون السجائر الإلكترونية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن (15) مليون قاصر تتراوح أعمارهم بين (13) و(15) عاماً يدخنون السجائر الإلكترونية بأنحاء العالم. وكشفت المنظمة في أول تقدير عالمي لاستخدام السجائر الإلكترونية أن أكثر من (100) مليون بأنحاء العالم يدخنون السجائر الإلكترونية الآن، منهم (86) مليون شخص بالغ على الأقل، وأن معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع، مبينة أن احتمالات تدخين الشبان لهذا النوع من السجائر تزيد 9 مرات في المتوسط مقارنة بالبالغين في البلدان التي تتوفر فيها البيانات. وتأتي هذه الأرقام مع استمرار انخفاض استخدام التبغ عالمياً، حيث انخفض عدد مستخدمي التبغ إلى (1.2) مليار مدخن في عام 2024 من (1.38) مليار في (2000). ونظراً إلى أن اللوائح الأكثر صرامة تساعد على خفض استخدام التبغ، تحول هذا القطاع إلى منتجات بديلة مثل السجائر الإلكترونية للمساعدة على تعويض انخفاض المبيعات. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز إنفاذ تدابير مكافحة التبغ، وتنظيم استخدام منتجات النيكوتين الجديدة مثل السجائر الإلكترونية.