أعلنت السلطات الفيتنامية مقتل 51 شخصًا وفقدان 14 آخرين، مع إصابة مئات وتدمير آلاف المنازل، بسبب كارثة طبيعية مدوية مع اجتياح إعصار بوالوي، الذي ضرب وسط البلاد برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 130 كم/ساعة، مصحوبًا بأمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة، خاصة في محافظات هاتينه ونغه أن.

وتسبب الإعصار في عمليات تدمير واسعة حيث غمرت المياه البنى التحتية، وقطعت الطرق الرئيسية، وأوقفت خدمات الكهرباء والنقل في العاصمة هانوي ومناطق أخرى، وقدرت الأضرار الأولية بنحو 600 مليون دولار، مع تدمير أكثر من 170,000 منزل وتضرر محاصيل زراعية حيوية، مما أثر على سبل عيش عشرات الآلاف من الأسر في دلتا نهر الأحمر ومناطق صناعية مثل هايفونغ.

ويُعد بوالوي الإعصار الحادي عشر الذي يضرب فيتنام في 2025، وسط تحذيرات من اقتراب إعصار ماتمو من شمال الفلبين، الذي قد يهدد شمال فيتنام خلال أيام، مما يزيد من الضغط على فرق الإنقاذ والموارد الحكومية المنهكة.

ودفعت الفيضانات السلطات إلى إجلاء آلاف السكان، ونشرت الحكومة عشرات الآلاف من الجنود لدعم جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات، مع إغلاق المدارس والمطارات في هانوي ومدن أخرى.

وأرجع العلماء شدة هذه العواصف إلى التغير المناخي، الذي يزيد من حرارة المحيطات، مما يؤدي إلى عواصف أكثر قوة وتدميرًا، وطالب السكان المتضررون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتسريع المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية، وسط مخاوف من تكرار الكارثة مع اقتراب ماتمو.

وشهدت فيتنام 11 عاصفة هذا العام، متجاوزة المتوسط السنوي (4-6 عواصف)، مع خسائر تراكمية هائلة، حيث تسببت العواصف في الأشهر الثمانية الأولى من 2025 بأضرار بلغت 371 مليون دولار، 3 أضعاف العام السابق، مع تأثير كبير على الزراعة والصناعات التصديرية.

ويعزز ارتفاع حرارة المحيطات قوة وتواتر العواصف الاستوائية، مما يجعل فيتنام، بموقعها على بحر الصين الجنوبي، عرضة للأعاصير المتكررة. وتشير الدراسات إلى أن التغير المناخي قد يضاعف الأضرار في السنوات القادمة، مما يتطلب استثمارات في البنية التحتية والإجلاء المبكر.