هجوم يودي بحياة طبيب سوداني وثّق فظائع «حرب الفاشر»

في مدينة الفاشر المحاصرة بإقليم دارفور في السودان، وثق أحد العاملين في المجال الصحي الدكتور عمر سيليك المعاناة الإنسانية المروعة التي يعانيها السكان وسط حصار قوات الدعم السريع منذ أبريل 2024.

وخلال مقابلة نادرة عبر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مع صحيفة نيويورك تايمز، تحدث الدكتور سيليك عن نقص الأدوية والمآسي اليومية، بما في ذلك وفاة امرأة حامل نزفت بسبب عدم توفر العلاج. ورغم الظروف القاسية، أظهر لحظة إنسانية حين ابتسم وشارك طعامه البسيط، وهو عبارة عن عصيدة تُستخدم عادةً كعلف للحيوانات، مما يعكس حجم المعاناة.

هجوم صاروخي

بعد أيام من شهادته، فارق الحياة الدكتور سيليك في هجوم صاروخي استهدف مسجدًا خلال صلاة الفجر، راح ضحيته نحو 75 شخصًا، ويُعتقد أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

يأتي هذا الحصار في ظل تصاعد العنف والصراع المسلح في السودان، الذي خلف مئات الآلاف من القتلى والمشردين. وتستمر المحاولات الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.