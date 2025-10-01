3 أطعمة تصنع يومك دون أن تشعر

أكد تقرير غذائي، استند إلى دراسة نشرها موقع (إيت ذيس نوت ذات)، أن تناول أطعمة محددة بانتظام يمكن أن يرفع مستوى الرضا عن الحياة ويحسن المزاج بشكل ملموس. وأظهرت الدراسة أن المكسرات مثل الجوز واللوز، الغنية بأحماض أوميغا 3، تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ. كما أن الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب ترفع مستويات السيروتونين بفضل احتوائها على حمض الفوليك والمغنيسيوم. أما الشوكولاتة الداكنة فتحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحفز إفراز الإندورفين وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ. الباحثون يشيرون إلى أن إدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يساعد على دعم الصحة النفسية وتحقيق توازن هرموني أفضل، ما ينعكس إيجاباً على الأداء العملي والعلاقات الاجتماعية. وينصح الخبراء باستهلاك هذه الأطعمة بكميات معتدلة لتكون جزءاً من نمط غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني والنوم الكافي لتحقيق أقصى فائدة.