صدمة في بريطانيا.. طبيب NHS متهم بالاعتداء على امرأة

تتابع محكمة «وينشستر كراون» البريطانية محاكمة طبيب يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بعد اتهامه بالاعتداء على امرأة عدة مرات داخل منزلها.

رواية الادعاء

أوضح المدعي العام أن الطبيب أوسارمي إيديوغون (39 عامًا) تجاهل اعتراضات الضحية وأجبرها على أفعال غير أخلاقية.

شهادة الضحية

أفادت المرأة في المحكمة بأنها حاولت إيقافه مرارًا، إلا أنها فشلت واستمر في اعتدائه، ما جعلها تشعر بأنها فاقدة للحماية وغير قادرة على الدفاع عن نفسها.

استمرار المحاكمة

من جانبه، أنكر الطبيب من مقاطعة ساوث يوركشاير جميع التهم الموجهة إليه، والتي تشمل ثلاث قضايا اعتداء جسيم، ولا تزال جلسات المحاكمة مستمرة للنظر في الأدلة والاستماع إلى الشهود.