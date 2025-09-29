أوجاع القلب.. السبب الرئيسي للموت

أكدت دراسة موسعة نُشرت في مجلة «ذا لانسيت» الطبية، أن أمراض القلب والشرايين لا تزال السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، حيث سجلت نحو 19.2 مليون حالة وفاة في عام 2023، أي ما يعادل أكثر من ثلث الوفيات حول العالم. وأوضحت الدراسة، التي أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بـ13.1 مليون وفاة في عام 1990، ما يشير إلى تصاعد العبء الصحي على الأنظمة الطبية. وبيّنت النتائج، أن السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، والتدخين، والتعرض لتلوث الهواء من أبرز عوامل الخطر المسببة للوفاة. كما أظهرت البيانات، أن الرجال يتأثرون بنسبة أعلى من النساء، مع وجود فجوات واضحة بين الدول المتقدمة والنامية في عدد سنوات العمر المفقودة وجودة الرعاية الصحية. ودعا الباحثون الحكومات إلى تعزيز حملات التوعية الصحية، وتكثيف الفحوص المبكرة، وتحسين أنماط الحياة عبر النشاط البدني والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين.