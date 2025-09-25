اكتشاف ديناصور عملاق مات وفي فمه تمساح !

أعلن علماء الأحافير في الأرجنتين اكتشاف ديناصور جديد يُعرف باسم Joaquinraptor Casali، وهو نوع من الميجارابتور بطول 7 أمتار، يتميز بمخالب ضخمة تشبه السكاكين، وكان يتربع على قمة السلسلة الغذائية في حقبته. والمثير أنه عُثر على حفريته وفمه يحتوي على بقايا تمساح قديم، في مشهد فريد يوثق لحظة صراع قبل ملايين السنين.

مفترس بلا منافسين

خلافاً للديناصورات التي شاهدناها في Jurassic Park، لم تكن هناك تيرانوصورات في أمريكا الجنوبية آنذاك، ما جعل Joaquinraptor مفترساً بلا منازع. وقد أظهرت الحفرية جزءاً من ساق تمساح قديم محشور بين فكيه السفليين، مع آثار عضّ تؤكد أنه كان في منتصف وجبته أو ربما وسط معركة قبل أن ينهي الكويكب العصر الطباشيري قبل 68 مليون سنة.

تفاصيل مذهلة

تُعتبر العينة المكتشفة من أكثر حفريات الميجارابتور اكتمالاً على الإطلاق، ما يمنح العلماء أدلة نادرة حول هذه السلالة الغامضة. ويُعتقد أن الديناصور المكتشف كان يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، ولم يصل بعد إلى مرحلة البلوغ الكامل.

سلاح فتاك

الميجارابتورات لم تعتمد على الضخامة مثل التيرانوصورات، بل على السرعة ومخالبها المميتة، وخصوصا في الإصبعين الأول والثاني. وكانت تلك المخالب بحجم ساطور ضخم، وقادرة على تمزيق الفرائس بسهولة، وهو ما جعلها من أكثر المفترسات رعباً في زمنها.

أهمية علمية

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام فهم أعمق لتطور هذه الفئة النادرة من الديناصورات، التي لطالما عانى علم الحفريات من ندرة أحافيرها. ويؤكد علماء معهد باتاغونيا للجيولوجيا أن الحفرية المكتشفة تحمل قيمة استثنائية لدراسة سلوك المفترسات القديمة.