إنقاذ رجل علق رأسه داخل إشارة مرور في الصين

أصبح حادث مروري غريب في مدينة تشنغدو الصينية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اصطدم رجل يقود دراجة كهربائية بإشارة مرور مؤقتة، وانتهى به الأمر ورأسه عالق بداخلها. وقع الحادث الشهر الماضي، وسرعان ما انتشرت قصته بسبب طرافته وغرابته الشديدة.

وبحسب صحيفة «أوديتي سنترال»، فقد اصطدم الشاب بإشارة المرور أثناء قيادته للدراجة، وبطريقة غير مفهومة، علقت رأسه داخل الغلاف المعدني للإشارة. تم استدعاء فرق الإنقاذ على الفور، لكن مهمة تحريره لم تكن سهلة، إذ استغرق الأمر من رجال الإطفاء نحو 40 دقيقة لقطع هيكل الإشارة بحذر وتحرير رأس الشاب دون إصابته.

ونُقل الرجل بعد تحريره إلى مستشفى محلي، وتلقى العلاج اللازم، وتعافى تمامًا دون إصابات خطيرة. لكن ما لم يكن سهل التعافي منه هو السخرية والضحك الكبير الذي أثارته الحادثة على الإنترنت.

وعلق أحد مستخدمي Reddit ساخرًا: «حادث تصادم مباشر، لكن بأضرار ضوئية فقط»، في تلاعب لفظي طريف يشير إلى إشارة المرور، بينما شبهه آخرون بشخصية «الفانوس الأخضر» من القصص المصورة، وقال البعض إن ما حدث نادر جدًا «كربح الجائزة الكبرى في اليانصيب».

ورغم الإحراج، أصبحت قصة الشاب مصدر ترفيه للكثيرين ومادة ساخرة على الإنترنت، في لحظة طريفة وسط الأخبار الجادة. كما ذكّر الحادث الجميع بأهمية الانتباه للطريق وإشارات المرور، حتى المؤقتة منها.