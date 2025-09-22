بدأت شركة «شرق الصين الجوية» بيع تذاكر على رحلتها المرشحة لأن تصبح أطول رحلة طيران مباشرة في العالم، تمتد لمسافة 12,000 ميل تقريباً عبر المحيط الهادئ، وفقاً لـ«العربية».

الرحلة ستطير من شنغهاي في الصين وحتى بوينس آيرس في الأرجنتين في مدة زمنية محددة تبلغ 29 ساعة.

من المقرر أن تبدأ عملياتها في ديسمبر 2025، وستتوقف طائرة بوينغ «777- 300ER» المختارة لهذا المسار لمدة ساعتين للتزود بالوقود في أوكلاند، نيوزيلاندا. ومع ذلك، سيبقى الركاب على متن الطائرة خلال هذا التوقف الفني، مع الحفاظ على تصنيفها «رحلةً مباشرةً» على الرغم من التوقف.

ستشغل الرحلة، المسماة رحلة 746 التابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية، في رحلة العودة من بوينس آيرس إلى شنغهاي، مرتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والجمعة.

وأفادت مجلة «بيزنس ترافيلر» أن رحلة المغادرة رقم 745 من شنغهاي إلى بوينس آيرس ستعمل يومي الإثنين والخميس، ابتداءً من 4 ديسمبر، بمدة أقصر قليلاً تبلغ نحو 25.5 ساعة نظراً لرياح سائدة مواتية.

ينبغي على المسافرين الذين يحجزون هذه الرحلة الاستعداد للمدة الطويلة.