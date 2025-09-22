وفاة 12 شخصاً وإصابة 740 بحمى الضنك في بنغلاديش

تسارعت وتيرة الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء بنغلاديش، إذ أبلغ مسؤولو الصحة عن أكبر ارتفاع يومي في الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بالمرض هذا العام.

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية، إن 12 شخصاً توفوا ونقل 740 مريضاً جديداً إلى المستشفيات بسبب العدوى التي ينقلها البعوض. وأودت حمى الضنك بحياة ما لا يقل عن 179 شخصاً هذا العام وأصابت نحو 42 ألفاً في جميع أنحاء بنغلاديش.

وأعراض حمى الضنك هي الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم وآلام الأطراف والمفاصل والصداع والارتجاف والحكة والطفح الجلدي، الذي ‫يغطّي مساحة كبيرة من الجلد، إضافة إلى تورم العقد الليمفاوية.

وتتفاقم الأزمة هذا العام بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفايروس "شيكونجونيا"، الذي نادراً ما يسبب الوفاة على عكس حمى الضنك، ولكنه غالباً ما يسبب للمرضى آلاماً شديدة في المفاصل وضعفاً مزمناً.

وشهد 2023 أكبر تفشٍّ لحمى الضنك في بنغلاديش، حين أودت بحياة 1,705 أشخاص وأصابت أكثر من 321 ألفاً آخرين.