بناء تلسكوب فلكي عالي الدقة في الصين

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم بناء تلسكوب فلكي عالي الدقة، وهو مشروع جديد لتلسكوب يسمى «شيويه-شان-مو-تشانغ» دون المليمتري، الذي يبلغ قطره 15 متراً.

وذكرت الأكاديمية أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الصين في استكشاف الكون من خلال إنشاء منشأة عالية الدقة، تعالج فجوة ملحوظة في البنية التحتية الفلكية الحالية.

ويقود المشروع مرصد «الجبل الأرجواني» التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2027.

ووفقاً للعلماء، فإن التلسكوب سيكون في قلب هضبة تشينغهاي-التبت، المعروفة باسم «سقف العالم»، وتتميز بظروف مثل الارتفاع الشاهق، والحد الأدنى من التدخل البشري، والقدر الضئيل للغاية من بخار الماء، مما يجعلها موقعاً مثالياً لأعمال الرصد.