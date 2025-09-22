أخيراً.. حلّ لغز جريمة قتل عمرها 12 ألف عام

أدلة على العظام

أقدم جريمة في المنطقة

نافذة على ماضٍ دموي

في مجمع «ترانغ آن» بفيتنام، عثر علماء الآثار على هيكل عظمي لرجل أُطلق عليه TBH1 عاش قبل نحو 12 ألف سنة، ليكتشفوا أنه لم يمت وفاة طبيعية كما كان يُعتقد، بل كان ضحية جريمة قتل موغلة في القدم.وجد الفريق البحثي بقيادة عالم الآثار كريستوفر ستيمبسون كسراً نادراً في ضلع الرقبة، إلى جانب قطعة حجرية حادة من الكوارتز غير محلية المنشأ. وأظهر التحليل أن القطعة استُخدمت كسلاح، واخترقت عنق الرجل، مسببة التهابات قاتلة أنهت حياته بعد أيام من الألم.يُرجح أن هذه الواقعة تمثل أقدم دليل موثق على العنف البشري في جنوب شرق آسيا، لتصبح بمثابة «قضية باردة» من عصور ما قبل التاريخ، كشفها مزيج من تقنيات علم الحفريات وأساليب تحليل شبيهة بالطب الشرعي الحديث.رغم أن معظم جرائم القتل القديمة ضاعت مع الزمن، فإن قصة TBH1 تكشف أن الصراع والعنف رافقا الإنسان منذ فجر التاريخ، لتذكرنا بأن جذور العنف أعمق بكثير مما نتصور.