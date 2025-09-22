عروس كادت تفقد إصبعها بسبب «خاتم الخطوبة» !
تحولت ليلة خطوبة سعيدة في مدينة كرو تشيشاير البريطانية إلى كابوس، بعدما كادت عروس شابة أن تفقد إصبعها بسبب ضيق خاتم خطوبتها.

احتفلت العروس أيونا هاداواي (23 عاماً) بخطوبتها على شريكها جاكوب بوجلياريلو (20 عاماً) في مطعم إيطالي، لكنها لم تدرك أن الخاتم الذي يرمز لبداية حياتها الجديدة سيعرضها لخطر بتر إصبعها.

تورم وآلام

رغم علمها أن الخاتم صغير جداً، أصرت أيونا على لبسه. وبعد ساعات قليلة، وأثناء استعراضه أمام أسرتها، انتفخ إصبعها واشتد الألم بشكل مقلق، ما دفع عائلتها لإرسالها فوراً إلى المستشفى.

إنقاذ في اللحظة الأخيرة

حاول الأطباء إزالة الخاتم طرق تقليدية عدة، لكن جميع المحاولات فشلت، ليضطروا في النهاية إلى قص الخاتم وإنقاذ الإصبع من فقدان الدورة الدموية.

وأبلغوها أن تأخيرها حتى الصباح كان سيؤدي إلى فقدان إصبعها بالكامل.

تجاوز الموقف

القصة رغم ألمها، أظهرت تماسك العروسين، إذ أكدت أيونا أن الموقف كشف لها مدى استعداد شريكها للوقوف بجانبها «في المرض والصحة».
