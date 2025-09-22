صرخات طفل تكشف جريمة تعذيب صادمة

اهتزت مدينة الإسكندرية على وقع جريمة مروعة بطلها زوج أم مدمن على المخدرات، بعدما أقدم على تعذيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وسط صراخ استدعى تدخل الجيران وإبلاغ الشرطة.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحريات أن المتهم، يدعى «ش.ص»، عاطل عن العمل ويعاني من إدمان مخدر الآيس، واعتاد الاعتداء على الطفل داخل منزل الأسرة في منطقة الدخيلة.

أوضحت التحقيقات أن الرجل استخدم ملعقة ساخنة لحرق جسد الطفل في مواضع مختلفة، بينما كانت والدته «هـ.ح» على علم بما يحدث لكنها لم تتحرك لإنقاذ ابنها.

القبض على الجاني

نجحت قوات مباحث الدخيلة في ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، اعترف بتعاطيه المنتظم لها.

وأمرت النيابة العامة بإخضاع الطفل لفحص طبي لتوثيق الإصابات، وحررت محضراً بالواقعة، مع توجيه تعليمات بمواصلة التحقيقات واستدعاء الشهود؛ لضمان محاسبة المتورطين كافة في تعريض حياة الطفل للخطر.

صدمة مجتمعية

وأثارت القضية حالة من الغضب في الأوساط الشعبية والحقوقية، إذ طالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، واعتبار الحادثة جرس إنذار لضرورة تشديد الرقابة على قضايا العنف الأسري.