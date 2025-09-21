فيديو: دب يهاجم مسنة داخل متجر أمريكي

أثار دب أسود حالة من الذعر في بلدة ريفية شمال ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد أن دخل متجرا من سلسلة «دولار جنرال» وبدأ يتجول ببطء في الداخل.

لكن ما حدث كان أسوأ من مجرد زيارة عابرة. فبحسب شرطة بلدة فيرنون تاونشيب، كان الدب قد قام بالفعل بعضّ امرأة تبلغ من العمر 90 عاما داخل المتجر.

لاحقا، غادر الدب المتجر، لكنه لم ينجُ. إذ أطلقت الشرطة النار عليه بعد أن اعتبرته خطرا على السلامة العامة.

شوهد الدب على مدى ساعات يتجول في مواقف السيارات قرب الطريق السريع، قبل أن يدخل المتجر.

وقال صاحب مطعم مجاور إن الشرطة استخدمت طلقات مطاطية لإبعاده، لكنها لم تؤثر عليه: «كان في حالة ذهول، يتجول بلا هدف».