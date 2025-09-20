«هاكر» يشل مطارات برلين وبروكسل ولندن

تسبّب هجوم إلكتروني في استهداف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة الأوروبية ما أدى إلى تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن.

وقال مشغلو مطارات أوروبية، اليوم (السبت)، إن هجوماً إلكترونياً أدى إلى تعطّل الأنظمة الآلية، مما أجبر المطارات على اللجوء إلى إجراءات يدوية لتسجيل الركاب وصعودهم إلى الطائرات، بحسب ما أفاد به مطار بروكسل. وتسبب الهجوم في تأخير رحلات بمطار العاصمة الألمانية برلين-براندنبورغ، إذ أعلن المطار أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم. وقالت سلطات المطار أن هذا الهجوم أدى إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة. وأوضح المطار أنه من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات. وجاء في بيان للمطار: «الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر».