محاولة اغتيال غامضة في زامبيا.. السحر الأسود يضع رجلين خلف القضبان

أصدرت محكمة في العاصمة الزامبية لوساكا حكماً يقضي بسجن رجلين لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما بمحاولة استخدام السحر لإيذاء الرئيس هاكايندي هيشيليما.

المتهمان هما المواطن الموزمبيقي جاستن مابوليسي كاندوندي وزعيم محلي لإحدى القرى يدعى ليونارد فيري، وقد أُلقي القبض عليهما في ديسمبر الماضي وبحوزتهما تعويذات غريبة من بينها حرباء حية.

دوافع خطيرة

خيوط سياسية

أكدت الشرطة الزامبية أن الهدف من هذه التعويذات كان إيذاء الرئيس الزامبي، فيما شدد القاضي فاين مايامبو على أن «الدافع وراء الجريمة هو قتل رئيس الدولة»، مضيفاً أن المدانين «لم يكونا خصمين للرئيس فقط، بل لكل الشعب الزامبي».كشفت النيابة العامة الزامبية حصول المتهمين على تمويل من شقيق النائب المعارض إيمانويل جاي جاي باندا، الذي يواجه بدوره محاكمة بتهم السرقة ومحاولة القتل والهروب من السجن.