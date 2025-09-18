علماء يكشفون سر الذاكرة الفائقة للتفاصيل

في تجربة علمية أجريت بجامعة الجنوب الغربي في تشونغتشينغ بالصين، اكتشف علماء أن بعض الأفراد يمتلكون قدرة استثنائية على تذكّر التفاصيل الدقيقة في القصص، حتى تلك التي قد يراها الآخرون ثانوية، مما يمنحهم سطحاً خصباً للإبداع والخيال. خلال الدراسة، استمع المشاركون إلى أنواع أدبية متنوعة؛ مثل الرومانسية والرعب والجريمة، أثناء تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ثم طُلب منهم استرجاع تفاصيل مثل الخلفيات والمواقف، بل وابتكار نهاية بديلة للقصة التي سمعوها. النتائج بيّنت أن من استطاعوا تذكّر التفاصيل الدقيقة أبدعوا في نهاياتهم البديلة، إضافة إلى أن نشاطهم الدماغي كان مرتفعاً في منطقتَي الحُصين وشبكة الوضع الافتراضي (Default Mode Network)، المرتبطتين بالذاكرة العرضية والخيال. الدراسة تشير إلى أن هذه القدرات ليست محصورة بالذكاء الأكاديمي فقط، بل بتركيبة عصبية تدعم الربط بين الأحداث والأشخاص والمشاهد، مما يسمح بابتكار أفكار غير متوقعة. ومع ذلك، يحذّر الباحثون من استخدام هذا الاكتشاف كمقياس وحيد للإبداع، فهناك عوامل أخرى تلعب دوراً مثل الخبرة والبيئة والمحفّزات النفسية.