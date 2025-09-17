محكمة نيويورك تسقط تهم الإرهاب عن قاتل الرئيس التنفيذي

تواصل المحاكمة

جدل حول قوانين الإرهاب

ملاحقة قضائية ودعم جماهيري

السياق القانوني والتاريخي

ألغت محكمة نيويورك، أمس (الثلاثاء)، تهم الإرهاب الموجهة إلى لويجي مانجيوني، المتهم في قتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare العام الماضي، بما في ذلك تهمة القتل من الدرجة الأولى التي كانت قد تُسجنه مدى الحياة. واعتبر القاضي غريغوري كارو الأدلة المقدمة غير كافية من الناحية القانونية لدعم هذه التهم.رغم إسقاط تهم الإرهاب، لا يزال مانجيوني يواجه تهمة القتل من الدرجة الثانية وفق قانون نيويورك، التي قد تُسجنه من 25 سنة إلى مدى الحياة، إلى جانب تسع تهم إضافية تتعلق بالحادثة. ولم يتم تحديد مواعيد المحاكمة لهذه القضايا بعد، ويواجه أيضاً تهماً فدرالية قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.كانت حجة مكتب المدعي العام في مانهاتن أن الحادثة تشكل «جريمة إرهابية»؛ لأنها استهدفت شخصية عامة في وسط مانهاتن خلال ساعات الصباح المزدحمة، بهدف لفت الانتباه لرسالة احتجاجية ضد نظام الرعاية الصحية. إلا أن القاضي رأى أن مانجيوني لم يحاول ترهيب المدنيين أو التأثير على السياسات الحكومية، ما يجعل تطبيق قانون الإرهاب على قضيته مبالغاً فيه.تجمع عدد من أنصار مانجيوني أمام المحكمة، بعضهم حمل شعارات دعم مثل «FREE LUIGI»، فيما بلغت التبرعات عبر الإنترنت لحملته القانونية حوالى 1.5 مليون دولار. ويخضع مانجيوني للملاحقة القضائية في ولايتين وثلاث محاكم، بعد توقيفه في بنسلفانيا، وهو متهم باستخدام سلاح ناري مطبوع ثلاثي الأبعاد.قوانين الإرهاب في نيويورك وُضعت بعد أحداث 11 سبتمبر، وتُطبق نادراً مع تشدد القضاة في تفسيرها. ويشير مراقبون إلى أن إسقاط التهم في هذه القضية يمثل تقييداً لصلاحيات الادعاء في توسيع تعريف الإرهاب، مؤكدين أن المحاكمة ستظل مستمرة على التهم الأخرى بما فيها القتل.