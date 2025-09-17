«اصمت».. ترمب ينفجر في وجه صحفي أسترالي

في واقعة مثيرة للجدل، تحولت أسئلة صحفية موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مواجهة كلامية حادة مع المراسل الأسترالي جون ليونز من هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).

ليونز وجّه سؤالاً مباشراً حول حجم ثروة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وما إذا كان لا يزال منخرطاً في أنشطته التجارية.

هجوم بدلاً عن الإجابة

ترمب لم يقدم إجابة فورية، بل بادر بالسؤال عن جنسية الصحفي. وحين أجابه ليونز بأنه أسترالي، رد ترمب بغضب قائلاً: «برأيي، أنت تضر أستراليا بشدة الآن، زعيمك سيأتي قريباً وسأخبره أنك تحدثت معي بنبرة سيئة».

وازدادت الأجواء توتراً عندما رفع ترمب إصبعه إلى شفتيه في إشارة للسكوت، وقال للصحفي بحدة: «اصمت»، قبل أن ينتقل إلى سؤال آخر.

إجابة مقتضبة

المواجهة مع الإعلام

وعندما أعاد المراسل طرح سؤاله، اكتفى ترمب بالقول: «أنا لا أفعل ذلك، أبنائي يديرون مؤسستي». إلا أن الرد المقتضب لم يُنهِ حالة التوتر، بل رسّخ صورة الرئيس وهو يتجنب النقاش ويفضل الهجوم على الصحفيين بدلاً من الإجابة عن تساؤلاتهم.أثارت الحادثة تعليقات واسعة بين المتابعين، واعتبرها كثيرون انعكاساً لأسلوب ترمب المعروف بمهاجمة الإعلاميين، ورفضه الدخول في نقاشات معمقة حول القضايا التي تثير الجدل، خصوصاً تلك المرتبطة بثروته ومصالحه التجارية.