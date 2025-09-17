تأخير الزواج يحمي النساء من السمنة في باكستان

دور الزواج المبكر في زيادة الوزن

تأثير التحضّر والمعايير الاجتماعية

الحلول والآفاق المستقبلية

كشفت دراسة حديثة أن تأخير الزواج يعد عاملاً وقائياً مهماً ضد السمنة لدى النساء في المناطق الحضرية في باكستان. بالرغم من أن السمنة أصبحت ظاهرة شائعة في البلاد، إذ يعاني أكثر من نصف النساء من زيادة الوزن أو السمنة، فإن النتائج أظهرت أن تأجيل الزواج كان له تأثير كبير في الوقاية من هذه الظاهرة.ووفقاً لـ «ميديكل إكسبريس» فإن الباحثين في الدراسة وجدوا أن الزواج المبكر يساهم بشكل مباشر في زيادة خطر الإصابة بالسمنة، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل الرئيسية:أجريت الدراسة بواسطة جامعة يورك البريطانية، التي سلطت الضوء على كيفية تأثير المعايير الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي على معدلات السمنة المتزايدة. ويعتبر التحضّر عاملاً مهماً في هذا السياق، إذ تؤثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على نمط الحياة والتغذية في المدن الكبرى.أشارت الباحثة في مركز اقتصاديات الصحة بجامعة يورك فيكتوريا تافيسي إلى أن التأخير في الزواج قد يساعد على تحسين صحة النساء على المدى الطويل، إذ يتيح لهن الفرصة للحصول على التعليم الكافي والتعرض لفرص صحية أفضل. كما أن اتخاذ قرارات غذائية سليمة يبدأ غالباً من تحسين الوضع التعليمي والاجتماعي.