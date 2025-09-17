بطلا ألمانيا الصغيران ينقذان طفلاً من الغرق

لحظات حاسمة

في مشهد استثنائي بمدينة نوردهايم بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، أثبت طفلان أن البطولة لا تعرف عمراً. مارلين (11 عاماً) وصديقها ليو (12 عاماً) تحركا بسرعة وحسم، لينقذا طفلاً في الرابعة من عمره من الغرق إثر سقوطه في مسبح مكشوف بعمق يقارب 3.85 متر.تعود القصة إلى منتصف أغسطس الماضي، حين اندفع الصغير نحو منصة الغوص وقفز في المسبح، فاختفى سريعاً تحت الماء بعد لحظة وجيزة على السطح. ليو لم يتردد، وغاص إلى العمق ليصل إلى جسد الطفل، بينما ساعدته مارلين في رفعه إلى الأعلى مستخدمَين تقنيات تعلماها في تدريب للإنقاذ قبل أسبوع فقط.على حافة المسبح، سارعت مارلين للضغط على معدة الطفل لإخراج المياه. ومرت دقائق بدت طويلة، لكن سرعان ما عاد الصغير للتنفس وسط فرحة الحاضرين وارتياح المنقذين الصغيرين. وقالت مارلين: «كان علينا إنقاذه بأي شكل، ولحسن الحظ نجح الأمر».وصف عمدة نوردهايم فولكر شريك التلميذين بأنهما «بطلان صغيران وقدوتان كبيرتان»، مؤكداً أن تدخلهما السريع أنقذ حياة الطفل، بينما شدد على أهمية يقظة الآباء في المسابح العامة لتفادي مثل هذه المواقف.مارلين وليو أدركا حجم ما قاما به لاحقاً، حين أخبرتهما صديقة أن تدخلهما منح الطفل فرصة للاحتفال بعيد ميلاده المقبل. تقول مارلين بابتسامة: «حينها فقط فهمت أننا أنقذنا حياته».