تايلور سويفت ترفض الشهادة بقضية ليفلي

في تطور لافت لقضية التحرش التي رفعتها الممثلة الأمريكية بليك ليفلي ضد الممثل والمخرج غاستن بالدوني، أعلنت المغنية العالمية تايلور سويفت، رفضها الإدلاء بشهادتها في القضية، إلا إذا صدر أمر قضائي يُلزمها بذلك. وأكد محامو سويفت، أنها ليست طرفاً في النزاع، وأن استدعاءها للمحكمة يهدف لإثارة الاهتمام الإعلامي أكثر من كونه مسألة قانونية. تعود القضية إلى 2024، حين اتهمت ليفلي زميلها بالتحرش الجنسي وشن حملة تشويه ضدها، بينما حاول بالدوني رفع دعوى مضادة رُفضت في يونيو الماضي. وتطالب هيئة دفاع بالدوني بالاطلاع على الرسائل النصية المتبادلة بين ليفلي وسويفت كأدلة في القضية، لكن الأخيرة نفت موافقتها على تقديم شهادة خطية. وتشير تقارير إلى أن علاقة الصديقتين تمر بمرحلة فتور منذ نحو عام. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في مارس المقبل، بينما تستعد سويفت لإطلاق ألبومها الجديد «The Life of a Showgirl» في أكتوبر المقبل، ما يزيد من تعقيد الموقف.