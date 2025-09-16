سحب 110 آلاف ثلاجة «باريس هيلتون» بسبب احتمال اندلاع حرائق

في تطور جديد يزيد من القلق بشأن سلامة الأجهزة المنزلية، سحبت شركة إيبوكا إنترناشونال أكثر من 110 آلاف ثلاجة صغيرة تحمل علامة باريس هيلتون، بعد اكتشاف خلل قد يؤدي إلى اشتعال النيران داخلها.

ما الأجهزة المتأثرة؟

يشمل الاستدعاء الثلاجات الصغيرة بسعة 4 لترات و10 لترات المخصصة لتخزين مستحضرات التجميل. هذه الأجهزة طُرحت في الأسواق بين نوفمبر 2022 ويوليو 2025 عبر متاجر كبرى مثل وول مارت وروس، إضافة إلى مواقع إلكترونية من بينها أمازون.

ويستطيع المستهلكون التعرف على الأجهزة المشمولة من خلال الأحرف PH الموجودة في أسفل الثلاجة، إضافة إلى أرقام الطراز والتسلسل التي تسبق أغسطس 2024.

أعطال خطيرة

رغم عدم تسجيل إصابات بشرية، إلا أن الشركة وثّقت 27 حادثة تضمنت ارتفاع حرارة الأجهزة واندلاع نيران ألحقت أضراراً بالثلاجات وبالأسطح المحيطة بها.

وفي بيان منفصل، أشارت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية إلى تلقيها شكاوى مماثلة عن أجهزة تصدر دخاناً وشرارات وتنصهر نتيجة العطل.

ماذا يفعل المستهلكون؟

طالبت الشركة العملاء بالتوقف الفوري عن استخدام الثلاجات المعنية، والتوجه إلى موقعها الإلكتروني لتعبئة استمارة استرجاع قيمة الشراء، على أن يتم تعويضهم عبر شيك إلكتروني.

وتراوح أسعار هذه الثلاجات بين 30 دولاراً للنسخ الصغيرة باللون الأزرق أو الوردي أو الأبيض، و60 دولاراً للنسخ الأكبر المتوفرة باللون الأبيض أو الوردي.

حوادث مشابهة

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على سحب شركة فريجيدير أكثر من 600 ألف ثلاجة صغيرة بسبب مخاطر مشابهة تسببت في بعض الإصابات، ما يثير تساؤلات حول معايير السلامة في هذه الفئة من الأجهزة.