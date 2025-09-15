جريمة الخبز المسموم.. محكمة المنيا تؤجل محاكمة قاتلة الأطفال الـ6

قررت محكمة جنايات المنيا في مصر، تأجيل محاكمة المتهمة هاجر. أ. ع (26 عاماً)، المعروفة إعلامياً بـ«نعمة»، في قضية قتل زوجها وأبنائه الستة في قرية دلجا بمركز ديرمواس. إلى جلسة 11 أكتوبر 2025 للمرافعة، مع مناقشة طلبات الدفاع وضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة وتفريغ التسجيلات الصوتية.

وكانت بدأت اليوم (الإثنين)، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، أولى جلسات محاكمة المتهمة، في القضية، المسجلة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس ورقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، والتي هزت الرأي العام بسبب بشاعة الجريمة.

وخلال الجلسة، ظهرت المتهمة في قفص الاتهام تحمل طفلها الرضيع، وهي في حالة من القلق، في مشهد تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار حالة من التعاطف، فيما لم تتمالك أم الأطفال ضحايا المتهمة دموعها وانهارت من البكاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مبيد حشري سام، إضافة إلى الشروع في قتل الزوجة الأولى، أم هاشم أحمد عبدالفتاح، خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025.

واستغلت المتهمة، الزوجة الثانية، عادتها بإرسال الخبز للأطفال، فمزجت السم بالخبز، مما أدى إلى وفاة الزوج وأبنائه الستة، بينما نجت الزوجة الأولى لامتناعها عن تناوله.

وكشفت التحقيقات أن الغيرة والانتقام كانا الدافع وراء الجريمة، بعد عودة الزوجة الأولى إلى عصمة الزوج.

وأثبتت كاميرات المراقبة نقل الأطفال للخبز المسموم، وأكدت معاينة النيابة وجود آثار السم في بقايا الخبز وأدوات الطهي.

فيما أوضحت تقارير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن فشل الأجهزة الحيوية بسبب المادة السامة، واعترفت المتهمة بجريمتها وأجرت محاكاة تصويرية للواقعة.

في المقابل، طالبت والدة الأطفال الضحايا بالإعدام، مشيرة إلى أن المتهمة حاولت قتلها أيضاً بدافع الغيرة، وحضرت جنائز الأطفال متظاهرة بالحزن.

بدوره، كشف عم الأطفال عن سلوك المتهمة السابق، مشيراً إلى أنها طلقت من زواج سابق بسبب سلوكيات عنيفة، وادعت التدين رغم عدم التزامها.

القضية أثارت استياءً واسعاً، إذ اضطرت السلطات لاستخراج جثث الأطفال للتحقيق.