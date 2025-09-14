فيديو: خطوات عملية للوقاية من أمراض العصر





تشكل أمراض العصر مثل السمنة والسكري وضغط الدم تحدياً متزايداً أمام المجتمعات الحديثة، في ظل أنماط الحياة السريعة التي تفتقر غالباً إلى العادات الصحية السليمة. ومع ذلك، فإن الوقاية لا تزال ممكنة من خلال اتباع خطوات بسيطة تعزز الصحة العامة وتقلل من مخاطر الإصابة.





ويؤكد الأطباء أن البداية تكون بالالتزام بتغذية متوازنة غنية بالخضراوات والفواكه، مع خفض



استهلاك السكريات والدهون. كما يُوصى بممارسة النشاط البدني بانتظام لمدة نصف ساعة يومياً، والحفاظ على عدد ساعات نوم كافية تساعد على تجديد الطاقة وتعزيز المناعة.

ولا تقل أهمية الوقاية عن طريق تجنب التدخين والمشروبات الغازية، ومواجهة التوتر بالاسترخاء أو ممارسة الرياضة الذهنية والبدنية. كما أن شرب الماء بانتظام، وإجراء الفحوص الطبية الدورية، يمثلان خط دفاع مبكر للكشف عن المشكلات الصحية قبل تفاقمها، ما يجعل الوقاية أسلوب حياة لا غنى عنه.