شابة تتهم خبيرة تجميل هوليوودية بتشويه وجهها إلى الأبد

أشعلت الشابة الأمريكية فيكتوريا نيلسون (31 عاماً) جدلاً واسعاً بعدما نشرت مقطعاً على منصة تيك توك تتهم فيه خبيرة البشرة الشهيرة في بيفرلي هيلز سونيا داكار بالتسبب في تشويه وجهها بشكل دائم، خلال جلسة علاج لحب الشباب.

وتُعرف داكار بأنها واحدة من أبرز المتخصصات في مجال العناية بالبشرة، وتضم قائمة عملائها أسماء لامعة من نجمات هوليوود مثل غوينيث بالترو وكاميرون دياز ودرو باريمور، لذا فالفيديو الذي امتد لـ13 دقيقة تجاوز 5 ملايين مشاهدة وفقاً لمجلة People.

من علاج إلى حروق خطيرة

تروي نيلسون أنها لجأت إلى داكار لسنوات طلباً لعلاج حب الشباب، وكانت تعتبر جلساتها مزيجاً من العناية بالبشرة والدعم النفسي. لكن خلال إحدى الجلسات، اقترحت داكار إجراء تقشير كيميائي، ورغم أن نيلسون خضعت له سابقاً عندها دون مشاكل، إلا أن هذه المرة تحوّل الأمر إلى كابوس.

وتشير نيلسون إلى أنها شعرت بحرقة شديدة ودموع في عينيها نتيجة عدم استخدام واقٍ للعينين، لتكتشف لاحقاً أن بشرتها تعرضت لحروق بالغة. ورغم تطمينات داكار بأن الجلد سيتحسن خلال شهر، خضعت الشابة لـ39 جلسة علاج إضافية دون جدوى، مؤكدة: «كنت أشعر من الداخل أنني أصبحت مشوهة إلى الأبد».

تكاليف باهظة ومحاولات فاشلة

قدرت نيلسون ما أنفقته لدى داكار بنحو 60 ألف دولار، إضافة إلى 30 ألف دولار أخرى صرفتها على أطباء ومختصين في محاولة لإصلاح بشرتها، ليصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 90 ألف دولار.

وقالت إنها استشارت طبيبة جلدية اكتشفت خطورة الحروق، وأبدت استغرابها من عدم تحويلها مباشرة إلى وحدة متخصصة في علاج الحروق. واضطرت نيلسون لاحقاً لإجراء جلسات بالليزر كلّفتها 8 آلاف دولار إضافية.

شكوى وتحذير

وأوضحت نيلسون أنها تقدمت بشكوى رسمية أمام مجلس التجميل في كاليفورنيا، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

واختتمت مقطعها بالقول: «هذا ليس فيديو للشفقة، بل للتحذير. وثقت بشخص سلّمته وجهي وبشرتي وحتى مشاعري، لكنني خرجت بخيبة أمل عميقة، وما زلت حتى اليوم أعاني من آثار واضحة تجعلني أشعر بالحرج الشديد».