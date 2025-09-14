صورة تجمع محمد صلاح ومجدي يعقوب تخطف الأنظار

تحولت صورة حديثة جمعت النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، مع جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، إلى مادة لافتة للنقاش والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي نشرها صلاح عبر حساباته الرسمية، أظهرت النجم الكروي إلى جانب يعقوب في أجواء ودية بسيطة، لكنها حملت دلالات كبيرة في نظر المتابعين.

تفاعل إيجابي ورسائل ملهمة

استعدادات صلاح مع ليفربول

تفاعل الجمهور بكثافة مع اللقطة، واعتبرها كثيرون رمزاً يجمع بين الرياضة والعلم، وبين نجومية الملاعب وإنجازات الطب. ورأى البعض فيها رسالة إنسانية ملهمة، فيما ذهب آخرون إلى وصفها بلحظة تاريخية توثق لقاء اثنين من أبرز الشخصيات التي رفعت اسم مصر عالمياً.بعيداً عن الصورة التي تصدرت النقاش، يواصل صلاح تحضيراته مع فريقه ليفربول لمواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد القادم.

النجم المصري البالغ 33 عاماً شارك هذا الموسم في أربع مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفاً وصنع تمريرة حاسمة، مؤكداً حضوره المعتاد في تشكيل «الريدز».