أعلن رئيس الوزراء الألباني إدي راما أن تشكيلته الحكومية الجديدة ستتضمن منصباً غير مسبوق يتمثل في «وزير افتراضي» يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تكون مهمته الإشراف على إدارة التمويل العام ومكافحة الفساد في العطاءات العامة.

صُممت خصيصاً لمكافحة الفساد

وكشف راما أن الشخصية الافتراضية التي تحمل اسم «ديلا» وتعني «الشمس» باللغة الألبانية، ستنضم إلى مجلس الوزراء كعضو غير حاضر مادياً، مضيفاً أنها صُممت خصيصاً لقطع الطريق أمام الفساد وضمان شفافية كاملة في العطاءات العامة.

وأوضح أن «ديلا» أُطلقت مطلع العام الحالي بوصفها مساعداً رقمياً ضمن منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية، إذ تقدم للمواطنين إرشادات في استخدام الموقع الرسمي، وظهرت حينها مرتدية الزي التقليدي الألباني.

ويأتي هذا التطور بعد فوز الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه راما بولاية رابعة على التوالي إثر حصوله على 83 مقعداً من أصل 140 في الانتخابات التي جرت في 11 مايو الماضي، وهو ما يتيح له تمرير معظم التشريعات بشكل منفرد، مع بقاء الحاجة إلى أغلبية الثلثين (93 مقعداً) لإجراء أي تعديل دستوري.