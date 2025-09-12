في عملية خداع إلكتروني متطورة، نجحت مجموعة هاكرز مشتبه في ارتباطها بإيران في إغراء عشرات الممثلين الإسرائيليين، إضافة إلى لاعبين رياضيين، بفرصة مشاركة في فيلم جديد لمخرج شهير، إذ طُلب من الضحايا إرسال مقاطع فيديو لتجارب الأداء، إلى جانب معلومات شخصية حساسة مثل صور بطاقات الهوية، جوازات السفر، وعناوين الإقامة.

اتهام مباشر لإيران

وأصدرت القيادة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل بياناً، اليوم (الجمعة)، محذرة من أن بعض الضحايا تلقوا لاحقاً رسائل تهديد باستخدام هذه البيانات، مما يشير إلى حملة تجسس أو ابتزاز محتملة. ووفقاً للبيان الرسمي، تلقت قائمة واسعة من الممثلين الإسرائيليين رسائل بريد إلكتروني مزيفة تدعي أنها من شركة إنتاج سينمائي، تدعو لاختيار ممثلين لمشروع سينمائي كبير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر لها في القيادة السيبرانية أنه «كانت الرسائل مقنعة للغاية، مستخدمة أسماء مخرجين معروفين وتفاصيل تبدو حقيقية، مما دفع العديد إلى الرد دون شك»، مضيفة أن عشرات اللاعبين الرياضيين وقعوا في الفخ أيضاً، إذ طُلب منهم معلومات مشابهة تحت ذريعة «فرصة إعلانية» مرتبطة بالفيلم.

وبحسب تقارير قناة 12 العبرية، تُنسب العملية إلى جهات إيرانية، في سياق تصعيد التوترات السيبرانية بين البلدين، إذ تم الكشف عن الحملة بعد تحقيقات أولية، وأبلغ بعض الضحايا السلطات عن الرسائل، في حين دعت القيادة السيبرانية الجميع إلى التحقق من مصادر الدعوات المهنية وتجنب مشاركة بيانات حساسة عبر الإنترنت، محذرة من أن هذه الحملات قد تستمر.





صراع سيبراني مستمر

وتشهد السنوات الأخيرة تصعيداً في الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران، إذ تستخدم طهران مجموعات هاكرز مدعومة من الحكومة لاستهداف شخصيات ومؤسسات إسرائيلية، بهدف التجسس، الابتزاز، أو الإضرار الاقتصادي، ومنذ اندلاع التوترات في 2023، سجلت إسرائيل عشرات الحملات الإيرانية، بما في ذلك هجمات فيشينج (التصيد الاحتيالي) تستهدف الصحفيين، الخبراء التقنيين، والشخصيات العامة.

وفي يونيو الماضي، أفادت شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني بأن مجموعة «Educated Manticore» (مرتبطة بـAPT35، المعروفة أيضاً بـCharming Kitten)، شنت حملات فيشينج باستخدام دعوات اجتماعات مزيفة عبر البريد الإلكتروني وواتساب، مستهدفة خبراء إسرائيليين في مجال التكنولوجيا.

120 % زيادة في الهجمات السيبرانية الإيرانية

وتُعتبر هذه الحملة الأخيرة جزءاً من نمط أوسع، إذ يستغل الهاكرز الإيرانيون الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل مقنعة، كما حدث في حملة سابقة في مايو الماضي، إذ تظاهروا بشركة وكالة عارضات أزياء لجمع بيانات، ووفقاً لوسائل إعلام عبرية زادت الهجمات الإيرانية بنسبة 120% في 2025، مع التركيز على سرقة البيانات الشخصية للابتزاز أو الاستخبارات.

وتحذر السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الوكالات الأمريكية مثل CISA وFBI، من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تسريبات أكبر أو هجمات مدمرة، خصوصاً في ظل الصراعات الجيوسياسية المستمرة، إلا أنه ورغم التحذيرات السابقة، يظل القطاع الترفيهي والرياضي عرضة لمثل هذه الخدع، إذ يتوقع الضحايا الفرص المهنية دون الشك في النوايا.