«هاكر» يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويشتمه!

تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لموقف محرج بعد تلقيه مكالمة هاتفية من قراصنة إلكترونيين، وجهوا إليه شتائم وإهانات قبل أن يضطر إلى إنهاء المكالمة بشكل مفاجئ.

وتمكن هاكر تركي الجنسية من الاتصال المباشر بوزير الدفاع، والتقاط لقطة شاشة أثناء المحادثة قبل أن يُغلق كاتس الهاتف على الفور. ونُشرت تفاصيل المكالمة عبر الإنترنت، بما في ذلك رقم الهاتف الشخصي للوزير، الذي ما زال يستخدمه منذ سنوات رغم تسريبه في واقعة سابقة.

وأكدت وسائل الإعلام أن الواقعة لم تقتصر على المكالمة فقط، إذ سرعان ما انتشر رقم الهاتف على نطاق واسع، ما أدى إلى تلقي الوزير آلاف الرسائل العدائية والتهديدات، بعضها آلي وبعضها مباشر، تضمنت عبارات مثل: «سنقتلك»، إلى جانب موجة كبيرة من اللعنات والشتائم من مختلف المتصلين.

وليست تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها وزير الدفاع الإسرائيلي لاختراق مماثل، حيث سبق تسريب رقمه الشخصي في وقت سابق، لكنه لم يغيره وظل متمسكًا باستخدامه حتى الآن، وهو ما اعتبره مراقبون ثغرة أمنية خطيرة قد تُستغل لاحقًا بشكل أكبر.

ولم تصدر وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن أي تعليق رسمي حول الحادثة أو بشأن ما إذا كان الوزير يعتزم تغيير رقم هاتفه بعد موجة الهجوم الأخيرة، بينما وصف مراقبون الواقعة بأنها اختراق أمني وإعلامي محرج يضر بصورة المسؤول الأمني الإسرائيلي أمام الرأي العام.