تفاوت إقليمي في معدلات المعمرين

نمو تاريخي

أكبر المعمّرين

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن عدد المعمرين في البلاد بلغ 99,763 شخصًا حتى الأول من سبتمبر الجاري، في رقم قياسي جديد للعام الـ55 على التوالي، مع زيادة بلغت 4,644 شخصًا مقارنة بالعام الماضي. وتشير البيانات إلى أن النساء يمثلن نحو 88% من هذا العدد، بواقع 87,784 معمرة.وكشفت الحكومة اليابانية وخبراء الصحة أن هذا الارتفاع المستمر في أعداد المعمرين يعود إلى نمط الحياة الصحي الذي يشمل التغذية السليمة، والاعتماد على الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات والأسماك، وممارسة الرياضة بانتظام، وجودة الرعاية الصحية، وانخفاض مستويات التوتر، بالإضافة إلى تأثير العوامل البيئية مثل جودة الهواء والطبيعة الجغرافية للمناطق المرتفعة والمنخفضة، وبحسب وزارة الصحة، استندت الإحصاءات إلى بيانات تسجيل السكان الأساسية، وفق ما نقلته وكالة «جي.جي برس» اليابانية.وسجلت محافظة شيمان أعلى معدل للمعمرين في البلاد بواقع 69.168 معمّرًا لكل 100 ألف نسمة، لتحافظ على صدارتها للعام الثالث عشر على التوالي. وجاءت بعدها محافظتا كوتشي وتوتوري بمعدلات بلغت 66.157 و63.144 لكل 100 ألف نسمة على التوالي. في المقابل، سجلت سايتاما أقل معدل (50.48) تلتها أيتشي (53) وأوساكا (44.55).يذكر أن اليابان بدأت إحصاء عدد المعمرين في عام 1963، وكان عددهم آنذاك 153 شخصًا فقط. وتجاوز العدد ألف معمّر في 1981، ثم 10 آلاف في 1998، و50 ألفًا في 2012، ليصل إلى 90 ألفًا في 2022، قبل أن يقترب من حاجز الـ100 ألف هذا العام.وتُعد شيجيكو كاجوا، البالغة من العمر 114 عامًا والمقيمة في مدينة ياماتوكورياما بمحافظة نارا، أكبر معمّرة على قيد الحياة في اليابان. أما أكبر معمّر ذكر فهو كيوتاكا ميزونو (111 عامًا) ويعيش في مدينة إيواتا بمحافظة شيزوك.