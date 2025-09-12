كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من مستشفى جامعة كوبنهاجن، أن زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم – عبر أطعمة بسيطة مثل الموز والسبانخ – يمكن أن يقلل خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، دخول المستشفيات، أو حتى الوفاة بنسبة تصل إلى 24% لدى مرضى القلب عاليي الخطر.

وأوضحت الدراسة التي نشرت مجلة نيو إنجلاند الطبية نتائجها وعرضت في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية في مدريد الأسبوع الماضي، مدى تغير قواعد اللعبة في علاج أمراض القلب، التي تقتل 18 مليون شخص سنوياً حول العالم.

1200 مريض يخضعون للدراسة

وأجرى الباحثون من مستشفى ريغشوسبيتال بجامعة كوبنهاجن في الدنمارك الدراسة التي شملت 1200 مريض مصابين بأمراض قلبية معرضين لخطر عالي للاضطرابات البطينية، مزودين بأجهزة تنظيم ضربات قلب مزروعة.

وقاد الأطباء كريستيان جونز وهنينغ بوندغارد في تجربة عشوائية استمرت سنوات، حيث قُسم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى تلقت علاجاً يرفع مستويات البوتاسيوم إلى «الطبيعي العالي» (4.5-5.0 ملمول/لتر) عبر مكملات، أدوية مثل سبيرونولاكتون، ونصائح غذائية؛ والثانية اعتمدت على الرعاية الروتينية.

واكتشف الأطباء في النتيجة انخفاض حالات الرجفان البطيني بنسبة 25% (15.3% مقابل 20.3%)، ودخول المستشفيات غير المخططة بنسبة 37% (6.7% مقابل 10.7%)، وإجمالي الحوادث القلبية أو الوفيات بنسبة 24% (29.5% مقابل 33.2%).

ولم تسجل الدراسة، التي مولها صندوق البحث الدنماركي ومؤسسة نوفو نورديسك، أي زيادة في مخاطر فرط البوتاسيوم، مما يجعلها إستراتيجية «رخيصة ومتاحة» كما وصفها الباحثون.

ووفقاً للتقارير يمكن تحقيق ذلك بإضافة الموز (422 ملغ/وحدة)، السبانخ (558 ملغ/كوب مطبوخ)، أو الأفوكادو (708 ملغ/واحد) إلى الوجبات اليومية، بالإضافة إلى تقليل الملح، وهو ما يعزز توصيات منظمة الصحة العالمية بتناول 3500 ملغ يومياً، خاصة في ظل ارتفاع حالات أمراض القلب بنسبة 20% خلال الجائحة بسبب سوء التغذية.

فائدة البوتاسيوم للجسم

والبوتاسيوم هو معدن أساسي يلعب دوراً حاسماً في تنظيم ضربات القلب، توازن السوائل في الجسم، وعملية الإشارات الكهربائية في عضلة القلب، حيث يساعد في منع اضطرابات النظم القلبي (مثل الرجفان البطيني) التي قد تؤدي إلى توقف القلب أو قصور القلب.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُوصى بتناول ما لا يقل عن 3510 ملغ يومياً من البوتاسيوم للبالغين لتقليل ضغط الدم وخطر أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تسبب 17.9 مليون وفاة سنوياً عالمياً (32% من الوفيات الكلية).

وفي الدراسات السابقة، أظهرت تحاليل أن زيادة تناول البوتاسيوم ترتبط بانخفاض خطر السكتة الدماغية بنسبة 24%، وتقليل ضغط الدم لدى مرضى الضغط المرتفع دون آثار جانبية على الكلى أو الدهون الدموية، ومع ذلك، كانت هذه الدراسات مراقبة أو تجريبية محدودة، مما دفع إلى إجراء تجارب عشوائية كبيرة لتأكيد الفوائد في مجموعات عالية الخطر.