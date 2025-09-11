مأساة مصرية: شابة تستغيث بعد فقدان أسرتها.. ونزاع على الميراث

آثار الحادثة

نزاع عائلي

مطالب بالعدالة

أطلقت الشابة المصرية مريم النشار من مدينة طنطا في مصر استغاثة عبر مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة من المآسي التي مرت بها. وأوضحت أن أسرتها تعرضت لحادثة سير مأساوية على طريق العلمين الدولي في يوليو 2024، أثناء رحلة صيفية إلى مرسى مطروح، أدت إلى وفاة والدها وابنها آدم (5 أعوام) وشقيقتها ندى (21 عاماً)، فيما أصيب باقي أفراد الأسرة بجروح خطيرة.أصيبت مريم بكسور في الفك والرقبة والحوض، وأدت المضاعفات إلى فقدان إحدى ذراعيها، فيما تعرضت شقيقتها نهال لإصابة في العمود الفقري جعلتها عاجزة عن الحركة، وأجريت لحنين عمليات جراحية معقدة لتثبيت العظام. أما والدتها ففقدت حياتها بعد يومين نتيجة الصدمة النفسية الشديدة التي سبّبها ابن العم الذي نقل لها نبأ وفاة أفراد العائلة وهي في حال طبية حرجة، بحسب مزاعمها.بعد تجاوز مرحلة العلاج، وجدت الشابة المصرية نفسها أمام نزاع عائلي جديد، إذ قام عمها بطردها وشقيقتها حنين من منزل العائلة وحرمهما من الميراث. ورفعت مريم قضايا قانونية لاستعادة حقوقها الشرعية، لكنها لم تصل إلى نتائج، متهمة عمها باستغلال نفوذه لمنع تنفيذ القوانين.من خلال الفيديو الذي نشرته، ناشدت مريم الجهات الرسمية بالتدخل لمساعدتها في استرداد حقوقها، مؤكدة أنها تعيش حالياً في منزل جدتها، وتعاني من آثار جسدية ونفسية صعبة نتيجة الحادثة المأساوية وفقدان عائلتها بالكامل.