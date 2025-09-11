فيديو يكشف قاتل الناشط السياسي تشارلي كيرك

أثار اغتيال الناشط والمحاضر السياسي تشارلي كيرك (31 عامًا) صدمة واسعة، بعد أن قُتل برصاصة واحدة أصابته في الوريد الوداجي أثناء إلقائه خطابًا أمام حشد من 3 آلاف شخص في جامعة يوتاه فالي. وأظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام جانيًا يرتدي ملابس سوداء مستلقيًا على سطح أحد المباني المقابلة مباشرة للمكان الذي سقط فيه كيرك، ثم يقف فجأة ويهرب عبر السطح وسط حالة من الذعر بين الحضور.

عائلة كيرك كانت حاضرة

تواجدت زوجة كيرك إيريكا فرانزفي وأطفاله الصغار (طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ورضيع 16 شهرًا) في الساحة أثناء الواقعة، لكنهم لم يصابوا بأذى، بحسب تقارير بي بي سي.

جهود الأمن لمعرفة القاتل

تم اعتقال رجلين في موقع الحادثة بسرعة، وأفرج عنهما لاحقًا، بينما واصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) العمل مع الشرطة المحلية لتتبع القاتل الذي تمكن من الفرار من مكان الحادثة.

وأشار حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس إلى أن السلطات ستلاحق القاتل، محذرًا أنه قد يواجه عقوبة الإعدام. وقال: «إلى من فعل هذا: سنجدك، وسنحاكمك، وسنحاسبك بأقصى ما يسمح به القانون».





الصورة تساعد الشرطة

يشير الخبراء إلى أن تصوير المشتبه به على السطح قبل إطلاق النار قد يوفر معلومات مهمة للشرطة في تحديد هويته، بينما يدرس المحققون كيف تمكن المهاجم من الفرار بين الحشود المذعورة.